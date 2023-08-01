25家商会：若禁用罗厘接载工人 或对业界带来挑战

本地25家商会发表联合声明，强调商界致力保障员工的安全和福利，但有关禁止使用罗厘接载工人的诉求，可能会对业界，尤其是中小企业带来挑战。

中小企业商会、新加坡海事业商会、新加坡中华总商会、新加坡建筑商公会和新加坡雇主联合会等25家商会和商界组织，星期二（8月1日）向李显龙总理、代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达，以及交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士提呈联合声明，阐述商界对使用罗厘载送工人的观点。

声明指出，许多大型公司都已完全或部分停止使用罗厘接载工人，但是大部分中小企业仍面对实际的挑战，呼吁各方加强沟通，解决情况。商界的关注点放在如何协助企业寻找务实的解决方案，在保障工人安全的同时，也了解方案对企业和工人生计的影响，以免造成不必要的干扰。

“我们虽有共同的愿景，意识到为工人提供安全可靠交通的重要，但我们也须知道，有关改变可能对行业、项目施工时间表和工人的生计产生深远影响...... 更改监管条例可能严重影响依赖这种做法的行业，导致项目出现延误，进而影响依赖这些行业的工人生计。”

除了涉及成本，禁止使用罗厘接载工人也会带来运作上的复杂问题。这个做法在业界很普遍，也是因为多个因素，包括一些区域和行业面对的地理限制、硬体设施不足和经济效应所致。

业界表示将继续与政府、相关机构、工会和安全专家合作探讨适当策略，在减少负面影响的情况下，确保工人的安全。社会大众也须愿意接受改变，因为工人使用包括公共交通等其他交通工具时，可能会造成更多的交通拥堵，或是公交出现拥挤和延误。

今年7月18日和19日，本地分别发生两起涉及罗厘的交通事故，一共造成37人，包括客工受伤，引起人们的关注。早前有超过100个组织及个人相继签联署声明呼吁禁止罗厘载送工人。