炎热天气接下来两周料持续 其中几天或下雷阵雨　

步入8月，接下来两周的炎热天气料持续，其中几天预计会下短暂的雷阵雨，多数天的最高气温可达到34摄氏度。

新加坡气象署星期二（8月1日）发文告说，西南季候风预计会继续影响新加坡和周边地区的天气。8月上旬有其中几天在上午较迟时段和下午会下短暂的雷阵雨。当风势转大吹向我国和周边地区时，可能有雨势较大的雷阵雨。

其中一两天，因苏门答腊风暴过境，黎明前和早上可能下大范围的雷阵雨，并刮阵风。其中几天的天气会相当炎热。

气象署预计，我国大部分地区接下来两周的降雨量将略低于平均水平。多数日子的单日最高气温约34摄氏度，其中几天可能达到35摄氏度的高温。其中几天的晚上，天气也可能炎热潮湿，气温可上升至29摄氏度以上，尤其在岛国南部与东部沿海地区。

气象署总结7月份的天气时指出，7月有五天的单日最高气温达到34摄氏度或以上。最高单日气温为35.4摄氏度，当局7月5日在蔡厝港和金文泰记录这个高温。

多数地区记录的降雨量都高于平均水平。7月20日，我国全岛多个地点下起雷阵雨，当天在大士记录的降雨量是今年7月份最高的，达到124毫米。同天，海军部记录的21.8摄氏度是该月份的最低气温。

公众可上气象署网站、国家环境局网站，或下载myENV应用，查询最新的每日天气预报。