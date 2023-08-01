李智陞接任新加坡劳工基金会主席

国家发展部长李智陞从星期二（8月1日）起，接替副总理兼财政部长黄循财，出任新加坡劳工基金会主席。

人力部星期二发文告，宣布这项任命。新加坡劳工基金会（Singapore Labour Foundation，简称SLF）是人力部属下法定机构。

黄循财从2018年6月9日起，担任基金会主席。人力部说，黄循财在任内指导基金会的战略方向和强化其核心作用，并支持本地工运发展以及改善工人的生活。在他的领导下，基金会也通过增加拨款，为工运提供强有力的支持。

例如，基金会通过赞助王鼎昌工运领袖学院（Ong Teng Cheong Labour Leadership Institute）的培训和发展计划，加大力度栽培工会领导人。基金会也拨款协助工运改善工人薪金、福利和工作前景。这包括与劳资政三方伙伴合作，扩大渐进式薪金模式，以及成立公司培训委员会协助企业提高生产力，确保雇员具备行业转型所需技能。

黄循财也担任基金会投资委员会主席至2023年7月1日。在他的领导下，基金会的投资框架继续实现长期投资目标，增强基金会的财务能力，以支持工运和工人需求。

人力部说：“人力部对黄循财副总理多年来为新加坡劳工基金会所作出的重大贡献深表谢意，并相信基金会将在李智陞部长的领导下，继续加大对本地劳动力的支持，进一步增进劳资关系。”