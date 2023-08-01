投资顾问Glass Lewis建议 胜宝工业信托股东应投反对票

在星期二（8月1日）晚上的胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）股东对话会，胜宝工业信托管理公司总裁韩永利讲解时透露专业顾问Glass Lewis的建议，和管理公司董事会的看法完全一致，建议股东对下星期一（7日）特别股东大会的两个议案都投反对票。

据了解，基金机构在决定股东大会如何投票之前，可能会参考Glass Lewis这类顾问的意见。

韩永利相信，喜欢胜宝提供稳定回报的股东都是不喜欢太冒风险的。如此冒风险和不确定性把信托管理内化是否值得？他认为不值得。董事会认为两个议案对股东的利益不利。

他重申，审计师安永对胜宝的业绩提出强调事项，认为胜宝是否能继续正常运作，要看特大的结果。这是基于银行给予管理公司的答复，银行无法豁免触发控制权变更条款。

如果触发该条款，银行可能强制胜宝提前清还贷款。这可能使胜宝面对资金问题。

此外，管理内化需要至少12个月的时间和至少两次特大，而且不保证管理公司现有的员工将留到内部管理公司接管。

韩永利透露，特大举行之前，已有员工辞职。

他进一步指出，如果无法成功把管理内化，受托机构可能把信托清盘，资产以低价脱售。

对话会是由新加坡证券投资者协会（SIAS）与胜宝工业信托主办，协会会长兼总裁大卫·杰乐（David Gerald）主持。胜宝工业信托管理公司主席陈章兴、董事王兴秀和李家蓉也出席对话会。

大卫·杰乐表示协会并不站在任何一方。对话会是要帮助股东作出知情和明智的决定。

股东们的反应不一，问题围绕着管理公司的独立性、管理费、管理内化能节省多少成本、银行是否会继续支持信托、员工辞职是否又是管理公司的“恐吓手段”？

一名股东受访时表示，他将继续留意事态发展直至特大，眼下感觉看不见的暗流涌动。

十大股东之一的陈伟强表示担心特大出现“错误”的结果。他不支持议案，并且认为如果Quarz有备用的管理者，便应该公布出来。