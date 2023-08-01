不符安全标准 食品局召回两款食品

因食品标签未注明过敏原，以及可能会导致婴儿窒息，新加坡食品局下令召回两款食品。

食品局星期二（8月1日）发文告说，这两款食品分别是新加坡生产的亚答仔（Palm Seed Buah Kabong），以及新西兰生产的“Kiwigarden”牌希腊优格和蓝莓粒（Greek Style Yoghurt Drops and Whole Blueberries）。

文告指出，食品局在这款亚答仔包装中检测到未申报的二氧化硫过敏原。它的生产商为佳佳旺贸易有限公司，受影响的产品重量为500克，最佳食用期限是2023年12月28日。

根据相关条例，含有会引起过敏成分的食品必须在包装上加以标明以保障公众健康。所有配料也须在产品标签上，按重量比例从大到小依次注明。

另一方面，新西兰食品安全局也发出通知，指上述希腊优格和蓝莓粒的产品中，蓝莓粒的大小可能会导致18个月以下的婴儿窒息。这款受影响的产品由冷藏公司和Optimo Foods有限公司进口至我国，最佳食用期限分别是2025年3月25日、2025年4月3日和2025年4月17日。

食品局目前已指示生产商和进口商召回受影响批次的产品，召回行动正在进行中。

食品局说，已购买受影响产品的消费者若存有疑虑，请勿食用相关产品。公众也可联络售卖产品的商家寻求协助。