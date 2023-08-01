海洋光谱号坠海乘客儿子：母亲已离世

一名游轮乘客日前在新加坡海峡坠海，新加坡海上救援协调中心仍在进行搜救行动，附近22艘商业船只已响应，印度尼西亚搜救队也派船协助。

《联合早报》报道，当局在星期一（7月31日）早上约7时50分接获通报，指正驶向新加坡海域的海洋光谱号游轮上，有一名乘客坠海。网上信息显示，这艘游轮上星期四（7月27日）从新加坡出发前往马来西亚巴生港和槟城，展开五天四夜的航程，计划在星期一早上返回我国。

新加坡海事及港务管理局星期二（8月1日）晚上答复《联合早报》询问说，当局已派出两艘巡逻艇协助搜索，另有22艘商业船只也响应，帮助留意坠海乘客的下落。警察海岸卫队和海军人员也会留意此事。

目前的搜救范围包括新加坡港口附近水域和新加坡海峡。

此外，新加坡海上救援协调中心也与印尼国家救援与搜寻组织（Basarnas）协调联系，对方也派出了三艘船只前来支援搜救行动。

海事局发言人说：“新加坡海上救援协调中心将继续向途经新加坡海域的船只，发出航行安全广播，请求它们留意失踪乘客的下落。”

失踪者儿子：母亲已离世

据《海峡时报》报道，这名失踪者是64岁的妇女瑞塔·萨哈尼（Reeta Sahani）。

她的儿子维韦克·萨哈尼（Vivek Sahani）星期二晚在Instagram发文说，一家查看游轮的电眼画面后，相信母亲已经离世，但搜救工作仍在进行中。“感谢各方在我们一家危难之际给予的大力支持，我们感激不尽。”

维韦克说，星期二（8月1日）正好也是母亲的生日，冥冥之中的安排让一家人始料不及，希望各方给予隐私悼念母亲。