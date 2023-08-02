政府：禁用罗厘载人对业界影响甚广 鼓励用更安全方式接载

政府明白用罗厘接载工人不尽理想，但如果禁止企业用罗厘接载工人，企业将无法如常运作，导致住屋和地铁建造工程延误和社会成本上升，一些国人和外籍劳工也可能因此失业。政府鼓励企业安排其他方式更安全地接载工人。

交通部和人力部等各政府部门星期三（8月2日）发出联合声明回应媒体询问道，政府清楚知道安全接载工人的重要，也明白如果禁止用罗厘接载工人，会给企业带来挑战。

中小企业挣扎着应付后疫情的物价上涨等经济负担，但仍尽可能准时完成项目，已面临一定压力。

如果政府禁止企业用罗厘接载工人，很可能延误住屋和地铁等工程的进度，甚至导致企业倒闭，生活费高涨及员工失业。

不过，工人的安全仍至关重要。政府不会禁止企业用罗厘载送工人，但鼓励企业安排其他方式更安全地接载工人。

此外，政府早前也推行更多安全接载工人的措施，包括罗厘前座须坐满才能让乘客坐车斗，违例者将面对更严厉的刑罚。

声明指出，2013年至2017年，每年约六人乘坐罗厘时不幸丧命，死亡人数到了2018年至2022年已下降至每年约三人；平均受伤人数也减少约三成。

《联合早报》早前报道，本地上个月连续发生两起涉及罗厘的交通事故，共造成包括客工的37人受伤。

事发后，上百个组织及个人相继发联署声明，呼吁政府采取措施以改善客工的交通安全，包括废除其中一项公路交通法令的条例，禁止企业用罗厘载送工人。

本地20多个商会随后也联合表明，商界致力于保障员工的安全和福利，但如果禁止使用罗厘接载工人，恐怕会对业界尤其是中小企业带来挑战。