美国隔夜股涨跌不一，道琼斯指数上涨0.2%，还一度在盘中创下2022年2月以来的新高。

美国在星期二（8月1日）公布的最新职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示，美国6月份的职位空缺为960万个，创2021年4月以来的新低。市场认为这显示美国联邦储备局收紧货币政策的努力奏效。

道指收盘上涨0.20%，报35630.68点；纳斯达克指数跌0.43%，报14283.91点；标普500指数收跌0.27%，报4576.73点。

另一方面，国际评级公司惠誉（Fitch Ratings）突然下调美国AAA信用评级至AA+级，引起美国财政部长耶伦的强烈反对，并指惠誉用于评估的数据已经过时。

新加坡海峡时报指数星期二闭市微跌0.19点或0.01％，收报3373.79点。

星期三（8月2日）可关注的股票：

1.凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）以总额5亿3080万元向保荐机构雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）收购三家住宿项目。这些项目是两家位于英国伦敦和爱尔兰都柏林的酒店，以及一座位于印度尼西亚雅加达的服务公寓。

交易完成后， 凯德雅诗阁信托的总派发收入预计会上升1350万元，在2022财年的形式上每证券派息料会增长1.8%。

凯德雅诗阁信托也在开市前宣布以私下配售以及按股权比例（pro-rata）发行不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）的方式发行新合订证券（Stapled Securities），预计能筹集至少3亿元。

信托将私下配售大约1亿8779万至1亿9212万新合订证券，每个新合订证券的发行价介于1.041元和1.065元，预计能筹得至少2亿元。不可弃权优先献售新合订证券的数量为大约1亿个，发行价介于1.025元和1.044元，料能筹到大约1亿元。

2.豪支付（OxPay Financial）发布盈利预警，公司预计今年上半年业绩会出现净亏损。

3. 大东方控股星期二回应媒体关于它将收购马来西亚保险公司AmMetLife Insurance的报道时说，收购AmMetLife的讨论仍在进行中，但处于初步阶段。

媒体引述消息人士的话说，这项交易可能将AmMetLife的估值定在2亿5000万至3亿美元（约3亿3400万至4亿零100万新元）之间。