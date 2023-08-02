报告：本地上市公司企业治理和透明度表现创新纪录

本地上市公司在企业治理和透明度的表现创下新纪录，得分从去年的70.6升至今年的74.8，是自2009年报告发布以来，连续两次超过70分。

新加坡董事协会、新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（CGS）与澳大利亚会计师公会（CPA Australia），星期三（8月2日）联合发布2023年新加坡治理与透明度指数（SGTI）报告。

报告显示，房地产投资信托（REIT）和商业信托的平均得分，也从去年的85.3分提高至89.3分。今年的指数对474家本地上市公司和43个信托的企业治理披露和实践进行评估。

在排名前十的公司当中，新电信（Singtel）从去年的第三名跃升至榜首，星展集团（DBS）和新翔集团（SATS）并列第二。大华银行（UOB）排名第四，城市发展（CDL）和新加坡交易所（SGX）则并列第五。

在排名前五的房地产投资信托和商业信托当中，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）保住了榜首宝座。

远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）分别位居第二和第三。凯德印度信托（CapitaLand India Trust）则位居第四。