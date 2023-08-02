【国会】更多人陷演唱会门票骗局 政府多管齐下打击诈骗

涉及演唱会门票的电子商务骗局呈上升趋势，政府积极屏蔽诈骗内容和宣导防诈骗教育，多管齐下打击诈骗团伙。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在国会答复议员朱倍庆（淡滨尼集选区）有关内政部如何加强措施防范演唱会门票售卖诈骗的口头询问说，新加坡警察部队发现涉及演唱会门票的电子商务骗局近来增加。

骗子一般会冒充卖家在网上登广告，以“票快卖完”为幌子诱使受骗者尽快下单。一些受骗者付钱后没有收到票，另一些则通过电邮或通信平台收到无效的门票；骗子随后也失去联系。

费绍尔说，打击这类骗局必须多管齐下，包括屏蔽诈骗内容和提高公众对反诈骗的意识。例如，警察部队积极与电商平台合作屏蔽诈骗用户。此外，内政部打击诈骗跨部门委员会2022年5月推出电商市场交易安全评级，以不同等级区分电商平台的防诈措施是否充足，帮消费者做更理智的决定。

费绍尔也呼吁公众通过“ACT”框架保护自己，即：