本地股市星期三早盘跌0.91%

美国经济前景因为信用评级被下调而蒙上阴影，致使亚太投资者纷纷撤出股市。海峡时报指数早盘下滑30.78点或0.91%，至3343.01点。

亚洲股市一片通红，香港恒生指数和日经指数的跌幅最大，分别为2.0%和2.04%，报19604.09点和32771.45点。上证指数跌0.84%；韩国KOSPI跌1.5%；澳大利亚ASX200跌0.88%；新西兰NZX50滑落0.13%。

国际评级公司惠誉（Fitch Ratings）下调美国AAA信用评级至AA+级，并指美国经济在接下来三年会恶化，而且联邦政府的债务将高涨。这个消息让投资者对股市的信心大跌，改而投资债券。

星展集团高级汇率策略师廖裕铭认为，美国信用评级被下调其实对债券市场的影响不大。他以2011年8月标普调低美国信用评级事件作比较并指出两起事件并不相同。因为当时没人料到信用评级会被下调，导致美国国债收益率大跌。可是这次的债市反应较温和，收益率反而上升。

他说：“美国经济数据大致上具有韧力，应该不会马上出现经济衰退或下调利率的情况，而且投资者对市场长期处于负面状态的看法已持续了一段时间。”

本地股市早盘全场交易量为5亿8001万股，交易额为4亿7517万元；上升股222只，下跌股306只。

跌幅最大海指成分股包括新电信（Singtel）、DFI零售集团（DFIRG）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别下跌6.44%、2.27%和1.8%，报2.47元、2.58元和1.64元。

只有五只海指成分股上升，包括皇胜酿酒（Emperador）、扬子江船业（Yangzijiang）和新加坡航空（SIA），分别起0.97%、0.65%和0.42%，报0.52元、1.56元和7.25元。



