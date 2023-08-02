【国会】陈川仁钟丽慧婚外情事件 李总理承认应该更早处理

李显龙总理2020年11月得知时任议长陈川仁和议员钟丽慧的婚外情，却等了两年多才采取行动。他解释，当时的重要考量是避免他们无辜的家人受伤害，但很遗憾两人最终没有处理好关系。

李总理星期三（8月2日）在国会发表部长声明说，回顾事件，并回应有关他为何花了这么长的时间才采取行动的问题。他同意，他应该更早做了断。

就陈川仁和钟丽慧的婚外情，李总理说，这类关系时有发生，过去发生过，未来无疑也将再发生。

“在这类情况下，我们如何处理取决于许多因素：具体情况，行为有多么不恰当或可耻，家庭情况。我们也必须意识到对无辜者的影响，尤其是配偶和孩子。”

李总理强调，这不是一个新的立场，而是人民行动党自建国总理李光耀先生时代以来的长期做法。

李总理进一步解释，婚外情没有单一模版，但可分为至少三种情况。第一种情况是与涉事人谈话，如果他们结束婚外情，事情就此了结，无须进一步行动。第二种情况是行动党必须立即采取行动，例如婚外情一方对另一方有监督责任（supervisory power）。

陈川仁和钟丽慧属于第三种情况，即除了婚外情之外，这段关系也存在不当之处，他们会与涉事人谈话，但事情不能就此结束。即使结束了婚外情，也必须对他们采取行动。至于采取什么行动以及何时采取，取决于事实和他们所触犯的界限。

李总理说，他2020年11月与陈川仁谈话后，陈川仁说会结束关系，他因此认为有一些余地和时间，来决定他要采取的进一步行动。

如今回顾，李总理认为可采取的行动是：在婚外情已经结束的前提下，要求陈川仁在政府任期结束前卸下议长职务，但采取能让他和家人不那么难堪的方式。至于婚外情一方或双方是否应辞去议席，李总理说，他当时还没有决定，但两人很有可能在某个时候都必须离开。

李总理说，通过给予此事一些时间，他本来希望让他们不必那么不堪地离开政坛，让他们和他们的家人免受现在所遭受的痛苦和难堪。

总理说：“我非常重视保护他们的家人——也许太过重视了”。