【国会】李总理：涉及个人行为不当 尽量以人性化和敏感方式处理

当有人在处理公务时疑似做出不法行为，尤其涉嫌贪污时，人民行动党政府绝不姑息；若是涉及个人行为不当，行动党会小心地确立事实，尽量以“人性化且敏感”的方式处理。

李显龙总理星期三（8月2日）针对近来发生一连串涉及政治职务者的事件发表部长声明时，以这两种情况来说明行动党政府运作的方式。

李总理指的是内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生因为租住莱道路黑白洋房，以及交通部长易华仁被贪污调查局调查的事。另一起则是前国会议长陈川仁和前议员钟丽慧发生婚外情。

李总理在国会上以华语发言时也说：

“人民行动党一直以来致力于维持清廉政治。一个廉洁的政府，良好的治理体系对我们的民主制度至关重要，因此我们制定严厉的法律制度，以遏制违规行为。在价值观或是个人操守方面，部长和议员的个人行为也必须符合社会规范 。

在新加坡，很少发生政治领袖贪污的事件，但不是完全没有。因为，最好的制度也会防不胜防。最近发生的几件事就体现了这一点，但也反映了我们决心维护廉政的原则，坚决反贪的立场。

我们确信，要继续维持廉洁的政治体系，要让人民继续信任人民行动党政府，我们必须不隐瞒事实，公开处理问题。因此，如果任何人，包括部长、议员，涉嫌贪污或违法的行为时，我们绝不姑息，一部长、议员，涉嫌贪污或违法的行为时，我们绝不姑息，一定会查的水落石出。如果调查结果证实当事人并没有不妥当的行为，也没有任何利益冲突，事情就会了结，还他一个清白。如果调查发现当事人犯错，我们会按照法律，采取严厉的行动。

至于个人的行为操守，人民行动党对部长和议员的要求是：大家必须能够分辨是非、严以律己。但是，有关个人行为不检的事件，情况都不一样，所以我们会因事制宜。例如，前议长跟前议员发生了婚外情，这是不应该发生的。当时，我希望他们能够妥善地结束关系，因为事件一旦暴露就会严重地伤害到家人。在整个过程中，我的重要考量是这个事件对他们的家人的影响。如果他们当时就结束关系，他们不用在这么不堪的情况下，离开政坛， 导致家人受到伤害。可是很遗憾，他们最终还是没有好好地处理。现在回顾这件事的发展，如果可以重新处理这个事件，我会更早做个了断。

在任何婚外情事件，家人必然会被牵累，很可能受到重大打击。我希望无论是涉及行动党或工人党议员的事件，大家能够尊重当事人和家人的隐私，给予他们时间和空间来面对。

我们不能排除这种事情，有一天再次发生的可能性。当类似事件发生时，我们依然会按照人民行动党一贯的原则来处理。我和我的团队都清楚地知道，维持清廉政治风气对我们的民主制度至关重要。我们会一如既往，保持自律，坚持廉正的原则。这是人民行动党政府的承诺。”