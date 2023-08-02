【国会】陈振声：没马上公布易华仁被捕为免影响调查

贪污调查局最初公布易华仁正在协助调查，但没有说明易华仁已被逮捕，是希望先确定案件中的事实，包括听取易华仁的说法，以避免对调查造成影响。

主管公共服务的教育部长陈振声星期三（8月2日）在国会回答议员关于贪污调查局的调查时间表时说，一般上执法单位不会公布被调查或被捕者的姓名。

他说：“假设有人被抓、逮捕，调查正在进行中，立即宣布这个人被逮捕和正在接受调查，可能会损害那个人。即使随后调查没有对他提出任何指控，人们还是会有他犯错的印象。因此为了公平对待涉案者，执法机构一般不会立即透露被调查者的姓名。”

在易华仁的事件中，案件涉及一名内阁部长，贪污调查局因此决定在7月12日宣布易华仁正在协助调查。贪污调查局当时没有说明易华仁已被逮，是因为还在确定案件中的事实，包括听取易华仁的说法。

陈振声指出，包括贪污调查局在内的执法机构在考虑是否披露信息时，都会有他们的考量，包括如何确保证据的完整性，保护调查的隐秘性和对其他相关方造成的影响。

“这也是为什么李显龙总理最初的声明，和副总理黄循财7月12日的访问都参考了贪污调查局当天新闻文告的说法。这是正确的做法，因为包括总理在内的部长们都不应透露超出执法机构准备披露的内容。虽然部长拥有最终决策权，但他们通常会听取执法机构的建议。”

旅店置业（Hotel Properties Limited，简称HPL）是在7月14日发表声明，称贪污调查局已向王明星发出逮捕通知。媒体就此询问贪污调查局。由于调查已持续三天，贪污调查局已掌握更多事实，因此做出判断，认为此时确认易华仁和王明星均已被捕是适当的。