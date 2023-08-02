【国会】前国会议长陈川仁就国会用语失礼一事向国会道歉

前国会议长陈川仁透过国会领袖英兰妮，就国会用语失礼一事向国会道歉。

英兰妮星期三（8月2日）在国会说，国会要是出现用语不当的情况，一般的做法是要求撤回冒犯言论并道歉。在她看来，在陈川仁事件中，也应该这么处理。

英兰妮说，她阅读了陈川仁的脸书贴文和辞职信，知道他已经向广大民众和盛港集选区议员林志蔚副教授道歉。尽管如此，由于事件在国会发生，她认为陈川仁应该向国会郑重道歉，撤回言论。

陈川仁欣然答应这么做，但因为已经不是名议员，因此希望英兰妮代他念出道歉函。

英兰妮引述陈川仁的话说：“我毫无保留地撤回对林志蔚副教授的评论。我也因为在国会上使用非议会用语，没有尊重国会的庄严和礼仪诚心道歉。”

英兰妮认为，陈川仁已为国会用语不当三次道歉，因此不必为事件采取进一步行动，也希望这个令人遗憾的事件就此告一段落。

社媒网站Reddit早前流传的一段国会视频显示，盛港集选区议员林志蔚副教授发言后，陈川仁请三巴旺集选区议员维凯发言回应林志蔚的讲话，然后嘀咕了一句“fxxxing populist（民粹主义者）”。

陈川仁在7月11日的脸书贴文向林志蔚道歉。根据陈川仁的贴文，流传的是今年4月的国会视频。他说已不记得当时的情景，但根据视频，他当时对林志蔚的讲话做出了反应。