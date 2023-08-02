友人挑战 青年从40楼两度丢下水瓶

朋友发出10元挑战，青年应战从滨海湾酒店40楼两度丢下水瓶。他称因没钱才这么做，并向法官求情说以后会小心交友。

被告是19岁的王立（音译），他星期二（8月1日）承认一项鲁莽行事的罪状。

案情显示，事件发生在2022年1月29日午夜12时30分，地点是金沙酒店。

调查显示，被告当时和三名友人在酒店的40楼客房。

其中一名友人林家荣（23岁，音译）向在场者发出挑战，谁敢把塑料水瓶从客房的阳台丢下楼，就会给对方10元。

被告受到诱惑，也因身上没钱，于是应战，拿了空塑料瓶到厕所把瓶子装水到半满后，就从阳台丢下楼。

瓶子落在一辆汽车后方，传来巨响后，被告赶快跑回房内并关上阳台的门窗，避免被路人看见。

友人随后又发起第二次的挑战，被告再次应战，这次把装有四分之一满的塑料瓶再丢下楼，瓶子被风吹走。

友人将被告丢瓶子的经过拍下，还把视频上传到Instagram的限时动态。一星期后，有网民在网上看到视频，并且报警。

控方表示，被告没有前科，也是首次犯案，考虑到他的年纪，要求对被告进行缓刑评估。

求情称 以后会谨慎交友

被告求情时说，已经知道自己做错事，也会接受应有的惩罚，以后也会谨慎交友。

法官下令对被告进行缓刑评估，案展到下个月12日下判。