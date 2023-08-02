拒离婚却带女人回家 恶夫挥锤砸门威胁妻孩

夫妻失和多年，妻欲离婚夫却不同意，丈夫还带女人回家，被大女儿目睹，妻子得知后再提离婚，丈夫竟拿锤子敲门威胁妻孩，之后还对妻子动粗。

被告（47岁）共面对六项控状，他星期二（8月1日）承认其中三项控状，包括违反妇女宪章和蓄意伤人的罪状，判坐牢六周。

案情显示，受害者是被告的妻子（47岁），夫妻自2015年关系就不好，但被告不同意和妻子离婚。两人育有三名孩子，分别为19岁和13岁的女儿，以及九岁的儿子。

在家中，妻子和小女儿与小儿子睡主人房，大女儿自己睡一间房，被告则睡在另一个房间。

2021年11月16日，受害者和孩子取得个人保护令，禁止被告对她和孩子施暴。今年1月25日，保护令调整，被告不得进入受害者和孩子的房间，也被令进行酒精相关问题的辅导。

1月5日，大女儿目睹被告带着一名女人回到他的房间，也看见女人脱衣。大女儿于是在同天傍晚把事情告诉受害者，受害者感到沮丧。

午夜12时，受害者和被告对质，要求和被告离婚，不过被告当时已经喝醉。受害者告诉被告，不准他出门花钱在其他女人身上，并拿走了被告的手机、皮夹和钥匙，随后就和三个孩子回到房间，并且锁了门。

凌晨2时，被告不停敲打受害者的房门，还在门外威胁妻孩，若是他们不开门就完蛋了。

被告随后拿了锤子，扬言会把门锁打碎，接着真的拿起锤子敲打门锁，大女儿因此报警。

另一起事件则发生在今年5月10日凌晨时分，被告醉酒后，突然冲入受害者的房间关灯，受害者大喊，小女儿也跟着惊醒。

受害者打开手机的灯，质问被告要做什么，被告揍了她的脸和抓着她的食指，小女儿看到被告打受害者，把他推出房外。受害者随后报警。