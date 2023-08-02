公司董事谎报废铁原产地 被罚款4万1000元

在为总值约250万元的废铁产品申请优惠原产地证书时，一名公司董事向新加坡关税局提呈虚假申报，他认罪后被国家法院罚款4万1000元。

被告黄青岗（47岁）是一家名为Centennial Metals Investment公司的董事。他承认五项抵触进出口条例的控状，另有19项控状交由法官下判时考虑，他星期一（7月31日）在法庭被治罪。

根据关税局所发出的文告，黄青岗的公司从事废铁与垃圾回收生意，包括把回收产品卖给本地和海外商家。当局早前收到一项询问，要求查证Centennial出口至印度的废铁产品是否符合亚细安－印度自贸区（ASEAN-India Free Trade Area）条例。

当局调查后发现，2021年3月至12月之间，黄青岗向本地与印度尼西亚公司购买废铁后，重新包装再出口给印度的客户。印度客户也要求黄青岗申请优惠原产地证书，好让他们能享有亚细安－印度自贸区协议下的优惠税收。

由于只有原产于新加坡的物品才可获得优惠原产地证书，黄青岗决定在申请证书时，向当局谎称这些废铁产品原产于新加坡，但实际上它们是来自印尼与新加坡。黄青岗一共在24份证书申请中谎报资料，这些申请所涉及的产品总值约251万元。

根据进出口条例，不实申报者一旦罪成，初犯者可被判罚款高达10万元，或高达等于货物价值三倍的罚款（视何者金额更高而定），或坐牢不超过两年，或两者兼施。