【国会】人协成立审核委员会 检讨审计署报告指出操作不妥之处

针对审计署发现人民协会管辖的两个基层组织发放援助金等操作欠妥，人协已成立一个审核委员会，进一步加强有关程序。

审计署在2023年7月发布的报告中指出，两个基层组织为了分发援助金给居民，以及偿还消费劵的相应金额给商家，把公款转账进入职员的私人银行户头，方便他们提取现金来完成工作。

这两个案例虽没有涉及款项被滥用或遗失，但审计署指出上述做法有失妥当。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期三（8月2日）在国会上回复议员询问时说，人协已成立一个审核委员会（Review Committee），对审计署报告指出操作不妥之处进行检讨，以及加强整个系统的运作。委员会将定期向人协董事会和文社青部汇报工作进展，并且会时不时向公众公布最新进展。

此外，人协会逐步落实审计署报告建议的所有改进措施。

另一方面，唐振辉也透露，人协在2019年4月1日至2022年5月31日之间，也就是审计署最新报告进行审计的时段，另外发现有三起援助金项目金额管理不当的案例。

唐振辉说，上述三起案例都没有涉及公款遗失或职员不诚实等行为。有关操作已停止。

人协已对有关职员和义工进行辅导，要求他们严格遵守监管措施。

唐振辉强调，人协非常认真看待审计署报告，并且会继续采取措施纠正工作程序上的疏漏。