罕见病男婴完成注射治疗

通过众筹方式筹得240万元天价治疗费用的罕见病男婴王彦喆星期三（8月2日）在竹脚妇幼医院完成了治疗。

王彦喆（Baby Lucas） 的父母在他完成注射治疗后，第一时间通知《联合早报》，同时发来宝宝接受注射过程的照片，希望与帮助和关注他们全家的善心人士分享这个消息，并报平安。

母亲张绮恩说：“我们今天好兴奋，想借此机会，告诉所有关心我们的朋友，彦喆完成注射了！感谢大家的帮助和关怀。彦喆很乖，在整个注射的疗程中都很配合，疗程也非常顺利。”

三个月大的男婴王彦喆，因为患上罕见的脊髓性肌肉萎缩症（spinal muscular atrophy，简称SMA），需要接受一种名为Zolgensma的天价药物的治疗，否则医生诊断他可能活不过两岁。

由于这种一次性的药物注射治疗费用高达240万，并且无法享有任何津贴，男婴父母无力承担，只好通过“希望之光” （Ray of Hope）众筹平台为儿子筹款。在各界善心人的帮助下，他们在发起众筹12天后，顺利筹得所需的医药费。

Zolgensma药物虽然价格昂贵，但整个疗程只需要一剂。此药从美国运到新加坡来，必须确保药物在两周内注射到病患体内。

王彦喆的主治医生、竹脚妇幼医院儿科内科部门神经内科顾问医生林怡秀接受《联合早报》采访时说：“我们很高兴能够为彦喆宝宝进行今天这个众人期待已久的基因疗法。在接下来的两三个月里，我们须对他的情况进行密切监测，尤其关注药物对他的肝脏、心脏和血小板的影响。看到彦喆父母脸上的喜悦，我们整个工作团队充满着使命感，觉得特别有意义。”