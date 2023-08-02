本地制造业连续五个月萎缩但速度稍缓

在晶片行业的强劲需求带动下，我国7月制造业和电子业萎缩速度双双放缓。不过，制造业已连续五个月萎缩，电子业则连续12个月萎缩。

分析师认为，制造业最低迷的时期或已过去，预计未来几个月将出现复苏。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期三（8月2日）发布的最新数据显示，我国7月份制造业采购经理指数（PMI）从前一个月的49.7，上升0.1至49.8，电子业PMI上升0.3至49.3。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

报告指出，制造业PMI和电子PMI数据好转，主要是由于新订单、新出口、工厂产出和就业等关键指标的收缩放缓。

然而，制造业的库存加速萎缩，供应商交货连续两个月出现萎缩。

未来几个月PMI或出现复苏

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“在晶片行业的推动下，电子制造商对近期的复苏前景感到相当乐观，市场对生成式人工智能的增强集成能力需求正日益增长。但中国最近对镓（gallium）和锗（germanium）的出口禁令或进一步扰乱半导体供应链。”

马来亚银行经济师蔡学敏在接受《联合早报》采访时表示，由于服务业表现强劲，我国在第二季勉强躲过技术性衰退，虽然制造业仍处于萎缩状态，但最低迷时期或已过去。

星展银行经济师蔡汉廷认为，本地制造业PMI连续两个月小幅上升反映出企业信心企稳，制造业产出下降可能已经触底，预计未来几个月或出现复苏。

他说：“全球半导体销售下滑似乎正在触底，而且人工智能相关晶片的中期前景乐观，电子业或出现回升。但地缘政治紧张局势仍在持续，这可能会扰乱供应链。”

华侨银行首席经济师林秀心同样对《联合早报》表示，整体制造业可能正逐步恢复到50的分界线，不过美中战略竞争仍为制造业复苏带来下行风险。

亚细安制造业PMI连续三个月滑落

另一方面，标普全球（S&P Global）星期三发布了亚细安制造业PMI数据，7月份指数从前一个月的51小幅下滑至50.8，连续三个月滑落。值得注意的是，许多企业表达了对全球经济形势相对疲软的担忧，商业信心跌至三年来的新低。

报告指出，海外订单加速收缩，亚细安制造业增长主要由国内市场推动。亚细安制造业已现放缓迹象，需求状况冷却致使工厂订单和生产的扩增速度在本月都放缓。

调查所涵盖的七个亚细安国家中，有四个的制造业取得增长，分别是印度尼西亚（53.3）、菲律宾（51.9）、缅甸（51.1）和泰国（50.7）。三个却出现萎缩，它们是越南（48.7）、新加坡（48.5）和马来西亚（47.8）。