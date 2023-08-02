国庆Ｔ恤印错字被召回 消费者可退款或对换

8月9日将至，商家争相售卖与国庆相关商品。服装品牌Surfers Paradise最近推出了充满国庆气息的T恤系列，不料其中产品设计却有误字。公司已召回所有受影响的产品，也将它们从网络购物平台撤除。

Surfers Paradise是服装分销商德客公司（Decks Pte Ltd）售卖的服装品牌之一。配合国庆日，它们同其他商家于近期推出与国庆和新加坡文化相关的T恤系列，如印有鱼尾狮和龙头游乐场的T恤。

其中，一款以日历为主要设计的红色T恤印有错别字，将“国泰民安”错打成“国泰明安”。

德客公司回复《联合早报》询问时说，公司为此错误所带来的不便致歉。“我们的首要任务是确保能为消费者提供准确的设计和用语，这次未能达到标准，我们深表歉意。”

德客公司也说，他们已立即采取行动，召回了所有受影响的产品，也将产品从网络购物平台上撤除。

该公司强调，Surfers Paradise自推出以来，与消费者建立了二十多年的关系，公司将会为购买了受影响商品的消费者提供退款和更换货品的选择。

“买了受影响商品的消费者可以在我们全岛的商店要求退款或更换其他价格相同的商品。”

记者在星期三（8月2日）约下午4时40分查询线上购物平台时，发现受影响产品已下架。