卡车与罗厘相撞 民防切开离合器踏板救司机

一辆罗厘和卡车相撞，猛烈的撞击力导致卡车的车头严重损毁，卡车司机被困在驾驶座上，民防人员须切开夹住男子左脚的离合器踏板才把男子救出。

新加坡民防部队星期三（8月2日）晚上7时45分在脸书发布贴文，指星期三下午约3时20分接获通报，在实里达快速公路（SLE）往武吉知马快速公路（BKE），靠近伦多道（ Lentor Avenue ）出口前发生车祸。车祸涉及一辆罗厘和卡车。

民防人员到场后，发现卡车的车头被撞得凹陷，司机的下肢被夹在仪表板下。一组消防人员为男子提供医疗援助，稳定了他的伤势。

由于拯救行动复杂，民防部队也立刻出动灾难拯救队（DART）到场施救。为救出男子，民防人员使用了两个液压救援工具对仪表板施压，将其推开，创造空间使男子得以脱困。民防人员还使用切割设备，切开夹住男子左脚的离合器踏板，才顺利救出男子。男子过后被送往邱德拔医院。