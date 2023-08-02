SIAS限时要求胜宝两敌对阵营回答股东多道问题

新加坡证券投资者协会（SIAS）星期三（8月2日）分别电邮胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的两大股东ESR集团和Quarz，列出单位持有者（下称股东）的一些问题，要求它们最迟星期四（3日）答复。

胜宝工业信托即将在下星期一（7日）举行特别股东大会。这个特大是第三大股东Quarz资本亚洲公司要求召开，原定星期五（4日）举行，但反对有关议案的最大股东ESR集团出手阻挠，向高等法庭申请临时禁令。法院最终并没批准ESR集团的申请，但特大还是因此延后至下星期一。

特大的两项议案，一是要撤除现有外部管理公司，二是要指示受托机构着手研究及把信托的管理内化。双方各执立场，至今仍争执不休。

对于ESR集团，协会列出股东的三道问题。首先，有股东相信胜宝工业信托若更强大，可能对ESR乐高房产信托（ESR-Logos REIT）是个有力的竞争者，因此ESR集团可能觉得保持现状才符合它的利益。对此，ESR集团有何回应？

第二，有股东认为ESR集团虽然是胜宝工业信托的赞助机构，对信托的管理却没扮演积极角色，也没积极对胜宝的增长作出贡献。鉴于目前的情况，ESR集团为何不支持信托把管理内化？此举将能够消除任何营运和治理局限并设立内部管理公司推动信托的增长，这将符合所有股东的利益，尤其是被夹在两派大股东之间的小股东。

第三，ESR集团是否能解释，它如何直接或间接帮助胜宝工业信托降低融资成本？ESR集团是否与信托的银行联系，以确定如果现有管理公司被撤除，现有利率对冲将解除并使贷款成本增加？ESR集团是否能确定，如果股东批准管理内化，它将不会采取任何积极步骤来削弱胜宝工业信托？

对于Quarz，协会列出股东的七个问题。首先，Quarz是否愿意和有能力为信托提供财务支持，以便让可能觉得管理内化具风险和不确定性的银行放心？

第二，如果进行管理内化，Quarz在内化落实过程中将扮演什么角色？受托机构至今是否有联系Quarz？Quarz是否有联系新加坡金融管理局和新交所监管公司？

第三，Quarz是否考虑过，在股东批准撤除外部管理公司后，如果外部管理公司没有履行应尽义务，会给信托带来什么风险和可能影响？在这情况下，虽然管理公司和董事可能面对法律和管制后果，对信托来说最糟糕的情景会是什么？

股东还想知道为何Quarz如此肯定管理内化能为股东带来增值？为何Quarz认为今后几年信托每单位派息将能增加？为何股东不必担心审计师所提出的严重不确定性，信托能否正常经营下去等问题？以及Quarz将给予受托机构哪些帮助，以加速管理内化过程？