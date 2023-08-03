星展集团次季净利增长48％至26.9亿元 每股派息48分

星展集团第二季净利较一年前增长48％至26亿9000万元，股本回报率达到19.2％，双双创新高。

星展星期四（8月3日）开市前发布第二季和上半年业绩。集团第二季总收入增加35％，首次突破50亿元。

董事会宣布第二季每股派息48分，比第一季派息增加6分，今年上半年每股派息90分。

不包括资金交易市场（treasury market）交易收入的商业业务，其净利息收入比去年同期增长54％，达到35亿8000万元。利率上升推动净利息收益率（NIM）比去年同期增加了96个基点，达到 2.81％。

按固定汇率计算，第二季贷款减少1％或50亿元，至4160亿元。

商业业务净收费收入比去年同期增长7％至8亿2300万元，这是六个季度以来的首次同比增长。

整合花旗集团台湾零售金融业务的费用为6000万元。包括这一次性项目在内，第二季净利为26亿3000万元。

星展上半年净利同比增加45％至52亿6000万元。

星展指出，集团资产素质维持坚韧，不良贷款比率为1.1％，与第一季一样。不良资产与第一季相比变化不大，约为49亿9000万元。一级资本充足率（CET1）为 14.1％。

星展集团总裁高博德说，商业业务受益于较高的利率和非利息收入活动的广泛增长，但资金交易市场的融资成本上升而受影响。

他也说：“在第二季度，我们开始着手加强我们的技术韧性，同时等待有关数码服务中断事件的独立审查完成。”