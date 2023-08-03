惠誉评级（Fitch Ratings）意外下调美国主权信用评级，市场风险情绪受到打击，华尔街股市星期三（8月2日）集体收低，道琼斯工商指数跌2.17％，标普500指数滑落1.38％，纳斯达克指收低0.98%。同样受到该事件影响，新加坡海峡时报指数星期三闭市退低1.45%或48.77点，报3325.02点。

以下是星期四（3日）可关注的股票：

1.星展银行（DBS）公布的最新财报显示，第二季净利同比上涨48%，至创纪录的26亿9000万元。另外，公司还宣布派发每股48分的股息，将于8月24日或之前支付，这使得公司本财年上半年的股息达到每股90分。另外，公司在第二季的净利息收益率（NIM）也较去年同期上涨96个基点，至2.81%；总收入增长35%，首次超过50亿元；净利息收入达到36亿元。

2.大东方控股（Great Eastern）在今年上半年净利达到4亿3720万元，同比上涨95％；公司宣布派发每股35分的股息，将于8月31日支付；营收为29亿3080万元；新业务加权总保费（Total Weighted New Sales ）和和新业务内含价值（New Business Embedded Value）分别同比下滑31％和10％，至7亿2590万元和3亿5120万元。

3.Global Invacom在2023财年上半年净亏损210万美元（约282新元），较去年同期的330万美元亏损有所收窄；营收约为3130万美元，而2022财年上半年为3740万美元；毛利达到830万美元。

4.德蒙特（Del Monte Pacific）在2023财年的净利达到1690万美元，高于上个财年同期的1000万年美元；年终股息（final dividend）为0.13美分；息税折摊前盈利（EBITDA）3亿2970万元。

5.华联企业（OUE）宣布对樟宜机场皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）启动2200万元的资产增值计划，包括新增10间尊贵泳池客房和两间套房，翻新全天候餐厅和打造灵活会议设施等。这一计划预计在2023年底前完成。

6.海庭（Seatrium）发布公告说，吉宝企业（Keppel Corporation）于7月28日通过市场出售了海庭的5000万股股票，总价为726万元。此次交易相当于出售海庭0.07%的股权，交易后吉宝企业拥有海庭2.1496%的股份。

7.沣裕国际（Abundance International）发布盈利预警，预计截至2023年6月30日的半年期将录得税后利润，但低于去年同期的约98万美元（约131万新元）。这主要是由于集团在中国和日本交易的化工产品需求和平均售价下降，导致集团在2023年上半年利润率较低。另外，出售子公司的收益将被公司开支抵消。

8.尼尔金属控股（Nico Steel）发公告说，按照新交所7月19日发出的信函要求，公司将在8月7日上午9时正式从新交所退市。

9.大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）公布的2023财年上半年业绩显示，信托总营收为3090万元，较去年同期下滑4.3%；净房地产收入也下滑6.6% ，至2313万元；可派发收入为1813万元；每单位派息（DPU）为2.61分。