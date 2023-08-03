强风暴雨所致 7月共有28起树倒事故

受强风暴雨等恶劣天气影响，单是今年7月本地就发生了28起树倒事故，所幸没人在事故中受伤。

国家发展部长李智陞星期三（8月2日）书面答复议员苏慧敏（马西岭—油池集选区）提问有关国家公园局采取了什么措施来降低暴雨期间树倒的风险时指出，公园局的树木管理机制是根据国际树木学会（International Society of Arboriculture）的基准而设，受过训练的公园局人员每隔6至24个月会定期为一般树木进行检查，靠近人流或车流量高的地区则会更频繁检查。

公园局负责管理全岛超过200万棵树，这些树栽种在公园、公园连道、路旁、国有土地等地方。

2012年，公园局进一步加强树木管理计划，在恶劣天气到来前修剪大树的树冠，控制树木的整体高度，以减少冠层承受的风阻。除了定期施肥灌木，当局也铺上一层覆盖物覆盖土壤或根部，让树木更健康生长。

公园局也积极采用科技，例如使用所开发的树木结构模型，以更好地评估强风对树木稳固度的影响，让职员及时采取防范措施如修剪树枝等。

李智陞说，当局多年来持续强化树木管理机制，树倒事故发生的次数已从2000年约3100起，减少至2022年约480起，减幅为85％。

他说，树木也会受病虫害的影响，即使健康且结构健全的树也可能因为特强风或暴雨而倒下。公园局将继续检讨和调整树木管理机制，纳入最佳实践来减少这类事故的发生。