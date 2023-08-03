黄循财：公司税虽增长 今明两年上调消费税仍是必要的

虽然我国上财年公司税收大增26.8%，但我国不会延迟明年消费税的调高。

因为在税率不变的情况下，我国中期收入的增长速度一般不会比经济增长快，今年和明年上调消费税来满足我国中期支出需求仍然是必要的。

副总理兼财政部长黄循财星期三（8月2日）以书面回复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）的国会口头询问时说，虽然我国收入时而可能会上升，但在税率不变的情况下，我国收入的中期增长速度通常不会比经济增长快。

这就是为什么最近的财政预算案中宣布的收入措施，包括今年和明年调高消费税，对于满足我国中期开支需求而言仍然是必要的。

他说，延迟上调消费税只会给未来带来更多问题，导致我国用来满足不断增长的财政需求的资源减少。我国将继续密切监督收入和开支情况，以及调整财政策略，以对今世后代的新加坡人公平的方式满足我国愿景。

根据统计局网站上公布的数据，我国去年4月至今年3月的2022财年总税收增长10.6％，至827亿零760万元。

上财年公司税的贡献最大，增加26.8％至230亿7180万元；个人所得税和消费税也分别增加9.2％和11.6％，达到155亿2430万元和140亿9340万元。

黄循财指出，2022财年的公司税收增加，是因为2021年的经济强劲复苏，带动企业盈利上升。公司税收的增加主要来自金融与保险、服务、批发与零售以及制造业。