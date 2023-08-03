骗子社媒谎称受害人中奖 至少124人被骗33万元

在社交媒体平台上冒充受害者的亲友，不法之徒谎称对方在本地品牌举办的活动中“中奖”，实则是为了窃取受害者的个人资料。警方指这类诈骗卷土重来，今年1月至7月26日，至少124人受骗，损失总金额至少33万元。

新加坡警察部队星期三（8月2日）发文告，揭露这类诈骗手法的详情。警方指出，骗子一般上通过入侵或冒充受害者亲友的社交媒体账户，在社媒平台如脸书或Instagram诱导受害者参与不同品牌如“Lazada”或“Grab”等举办的活动。

受害者过后会被告知他们在这些活动中“中奖”，但需要提供电话号码和或不同平台发出的一次性密码（OTP）以领取奖品。殊不知，骗子其实使用这些OTP来完成链接受害者银行户头或银行卡的交易。

在一些案件中，受害者收到的OTP其实是用来重置社交媒体户头的密码，而受害者在提供OTP后，就会发现社媒户头被入侵。有一些受害者也会收到链接，而这些链接其实用来重置他们的户头等，导致骗子取得这些户头的控制权。

警方说，骗子也有可能让受害者提供转账卡或信用卡的资料等，而受害者答应后就会收到一个链接，但这个链接其实是一个钓鱼链接，受害者点击后就会发现银行户头或电话账单过后会出现未经授权的交易。

若有类似骗案的资料，公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或通过www.police.gov.sg/iwitness通报。