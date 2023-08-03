本地股市星期四早盘跌1.2点

华尔街股市隔夜集体下挫，亚洲主要股市星期四（8月3日）早盘也普遍下跌，领跌的是台湾和东京股市。

隔夜标普500指数下跌1.38％，创下4月份以来的最大单日跌幅，被称为华尔街“恐慌指标”的VIX指数升至5月份以来的最高水平。

本地股市方面，新加坡海峡指数截至中午12时下挫1.2点或0.04％，报3323.82点。

17只成份股下跌，领跌的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），跌幅分别为1.42％、1.27%和1.23％、

九只海指成份股上涨，胜科工业（Semborp Industrial）、皇胜酿酒（Emperador）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）领涨，中午前分别上涨1.81％、0.97％和0.91％。

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）股价在早盘阶段下挫7.14％。信托已宣布通过私下配售（private placement）和优先献售（Preferential Offering）进行一项股权融资活动，募集至少3亿元。

星期三公布的美国7月ADP就业数据意外爆表，7月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了32.4万人，而预期为19万人，暗示美国劳动力市场仍然火热，引发了人们对美国联邦储备局将在更长时间内维持紧缩政策的猜测，这同样推动了股市的抛售。

在股市的抛售将美国10年期国债收益率推升至自去年11月以来的最高水平后，美国国债价格星期四在亚洲市场小幅走低。潘兴广场（Pershing Square）资本管理的创始人阿克曼（Bill Ackman）透露，从供需角度来看，美国30年期国债已处于超买状态，他已进行做空。

Evans and Partners公司的投资顾问米格尔（Lucy Meagher）认为，目前投资者应该考虑从大盘股转向小盘股，并从美股转向新兴市场。

接下来，市场将密切关注苹果（Apple）将于星期四公布的财报，市场预计其营收将出现连续第三次同比下滑。亚马逊（Amazon）也将于同日公布季度财报，投资者和分析师密切关注其云计算业务表现。