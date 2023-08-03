庆祝国庆 职总超市推出促销活动

为庆祝国庆，平价集团即日起将在旗下各大超市推出一系列产品促销活动。

平价集团星期四（8月3日）发文告说，为庆祝国庆，自家品牌的鸡蛋（Pasar Fresh Eggs）一份30个将以5元8角的优惠价出售，折扣高达26%，每位顾客最多可购买两份，售完为止。

平价集团自家品牌的鸡蛋一份30个将以5元8角的优惠价出售，折扣高达26%。

公众可在星期四至星期日（3日至6日）在职总平价超市、职总平价精品超市（FairPrice Finest）、职总平价霸级超市（FairPrice Xtra）、职总平价仓储会员店(Warehouse Club)和职总平价网购服务（Fairprice Online)享受这项优惠。

另外，平价集团也再次引进活老虎虾，在裕廊东、纳福城和马林百列的三家指定平价超市售卖，星期四至星期日的三天促销期原价每公斤29元9角的活老虎虾只售19元9角。

每天将有1000公斤的活老虎虾在这三家超市中的其中一家售卖，从早上9时开始，直到售完为止。每位顾客限购5公斤。

8月3日至9日期间，使用优信银行（Trust Bank）信用卡在平价超市花费至少58元的顾客，可以5角8分的价格购买一包星巴克即溶咖啡，原价为5元2角5分，折扣高达88%。每位顾客限购一次，附带条款与条件。

平价超市的网购平台也会在8月3日至9日推出独家优惠，折扣高达79%。