本地学者诗人蔡志礼获颁2021年东南亚文学奖

新加坡诗人蔡志礼获颁2021年东南亚文学奖，他将与2019年得主戴尚志、2020年得主阿马赫迪（Almahdi Al-Haj Ibrahim）前往泰国曼谷，参与8月10日的颁奖典礼。

东南亚文学奖由泰国王室颁发，每年颁发予东南亚各国作家，每届每国一位得主。颁奖典礼因疫情阻断停办三年，这是自2019年以来首次举行实体仪式。

蔡志礼通过新加坡书籍理事会文告说道： “写作一直是我观察他人与世界的方式，在最特别的时刻，也是自我省察的方式。当生活只让我们关注树木，文学却常常让我们看到整片森林。我很感恩能与读者分享我的世界的美丽景观，更感恩我的作品得到了东南亚文学奖委员会的肯定。”

他祈盼他的作品能帮助读者在“人生丛林的最深处、最黑暗的层次时，得到提升与超越，就像之前许多作品为我做过的那样。”

蔡志礼是诗人也是学者，他毕业自美国威斯康辛大学获东亚语言暨文学博士，曾任南洋理工大学博导、人文学院教育科技助理院长；南方大学学院副教授、中文系主任和艺术设计学院院长等。现任5G文学网主持、当代艺术研究会会长、五月诗社社长等。



2019年得主、本地英语作家戴尚志是新加坡国立大学法律系副教授，同时担任智库新加坡国际事务学会主席。戴尚志游走于学术、文学与政治领域，曾获新加坡青年艺术家奖，曾任官委议员与国家环境局主席。著有诗集《棱镜》（Prism），小说《一个城市的小小幸福》（City of Small Blessings）等作品，《一》获2010年新加坡文学奖。

阿马赫迪出生于1946年，是本地马来剧场界的先驱人物，1986年文化奖得主。他以笔名“Nadiputra”为人熟知，这个笔名演变自传说中马来英雄汉都亚的老师“Adiputra”之名。

此前获颁东南亚文学奖的新加坡华文作家有：黄孟文（1982）、王润华（1984）、柳北岸（1988）、张挥（1992）、淡莹（1995）、张曦娜（2000）、孙爱玲（2004）、希尼尔（2009）、英培安（2013）与谢裕民（2017）。