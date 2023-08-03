【国会】新柔拟设经济特区 可吸引公司在两地开展互补业务

新加坡和马来西亚柔佛州计划设立经济特区，可发挥新柔两地的比较优势，也会吸引许多公司在新加坡和柔佛州开展具互补作用的业务。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（8月3日）在国会答复西海岸集选区议员有胡美霞的口头询问时指出，新加坡和马来西亚柔佛州计划设立经济特区，两国政府已成立特别工作组探讨细节，并将在今年10月举行的新马领导人非正式峰会上向两国领导汇报进展。

胡美霞补充提问，政府如何确保经济特区不会影响我国贸易出口的竞争力。刘燕玲答复说，新柔的比较优势（comparative advantage）吸引了许多公司在新加坡和柔佛州设立具互补作用的业务，为区域和全球业务以及客户提供服务。

她指出，冠病防疫措施去年逐步解除以来，新加坡经济发展局与马国机构在柔佛州展开了几个重要项目。例如，在柔佛州依斯干达的努沙再也科技园（Nusajaya Tech Park）设立了一家可生产100种食品，如面包、蛋糕和甜点的清真认证工厂，供应给烘焙品牌巴黎贝甜（Paris Baguette）。

巴黎贝甜在东南亚有多家连锁店，也在本地雇用300多名员工。“这是一个很好的例子，显示我们如何借助新柔的比较优势来互补集体价值主张。”

她说，柔佛州与新加坡是互补的地区，公司可在我国设立地区总部、开展科研和供应链管理，让新加坡雇员帮助企业管理整合或协调公司的泛亚业务。

“我们期待加强与柔佛州的联系，促进更紧密的经济合作，并期待有机会探索具综合效应（synergies）的领域，造福我们的人民。”