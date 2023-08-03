【国会】新柔拟设经济特区 可吸引公司在两地开展互补业务

李庚洧

更新 /
更新 / 2023年8月3日 1:19 PM
发布 /
发布 / 2023年8月3日 1:12 PM
新柔的比较优势吸引了许多公司在新加坡和柔佛州设立具互补作用的业务，为区域和全球业务以及客户提供服务。（海峡时报）
新柔的比较优势吸引了许多公司在新加坡和柔佛州设立具互补作用的业务，为区域和全球业务以及客户提供服务。（海峡时报）

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新加坡和马来西亚柔佛州计划设立经济特区，可发挥新柔两地的比较优势，也会吸引许多公司在新加坡和柔佛州开展具互补作用的业务。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期四（8月3日）在国会答复西海岸集选区议员有胡美霞的口头询问时指出，新加坡和马来西亚柔佛州计划设立经济特区，两国政府已成立特别工作组探讨细节，并将在今年10月举行的新马领导人非正式峰会上向两国领导汇报进展。

胡美霞补充提问，政府如何确保经济特区不会影响我国贸易出口的竞争力。刘燕玲答复说，新柔的比较优势（comparative advantage）吸引了许多公司在新加坡和柔佛州设立具互补作用的业务，为区域和全球业务以及客户提供服务。

她指出，冠病防疫措施去年逐步解除以来，新加坡经济发展局与马国机构在柔佛州展开了几个重要项目。例如，在柔佛州依斯干达的努沙再也科技园（Nusajaya Tech Park）设立了一家可生产100种食品，如面包、蛋糕和甜点的清真认证工厂，供应给烘焙品牌巴黎贝甜（Paris Baguette）。

巴黎贝甜在东南亚有多家连锁店，也在本地雇用300多名员工。“这是一个很好的例子，显示我们如何借助新柔的比较优势来互补集体价值主张。”

她说，柔佛州与新加坡是互补的地区，公司可在我国设立地区总部、开展科研和供应链管理，让新加坡雇员帮助企业管理整合或协调公司的泛亚业务。

“我们期待加强与柔佛州的联系，促进更紧密的经济合作，并期待有机会探索具综合效应（synergies）的领域，造福我们的人民。”

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