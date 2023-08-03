凯德雅诗阁信托为优先献售和私下配售新股定价

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）星期四（8月3日）宣布，将以每股1.043元的价格私下配售（private placement）1亿9180万股的新合订证券（Stapled Securities），并以每股1.025元的价格通过优先献售（Preferential Offering）发行1亿零50万股新合订证券。募资总额为3亿零310万元。

优先献售的新合订证券将按照每1000份现有合订证券配发29份优先新合订证券的标准发行。通过私下配售发行的新合订证券预计将于8月14日上午9时开始交易。

私下配售和优先献售单位的定价都处于信托此前宣布范围的低端，分别比1.1195元的交易量加权平均股价（VWAP）低了6.8%和7.4%。

此前公布的私下配售价格区间为1.041元至1.065元，优先献售的价格区间为1.025元至1.044元。

募资总额的56.1%（约1亿7020万元）将用于帮助信托完成其住宿资产收购计划；27.3％（约8280万元）将用于信托在澳大利亚悉尼的Novotel Sydney Central酒店的扩建和翻新；6.6%（约1990万元）将用于英国伦敦Citadines Holborn-Covent Garden London服务式公寓的翻新。其余资金将用于偿还债务和支付股权融资活动中产生的费用。

截至下午1时30分，信托股价下滑7.14%，至1.04元。