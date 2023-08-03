【国会】收集雨水和淡化海水的私人业者 2025年起须缴税

公用事业局计划从2025年初开始，分阶段向大型私人供水商征收污水处理费和耗水税。新税务主要影响那些大量收集雨水，以及设有私人海水淡化设施的业者，包括乡村俱乐部、高尔夫球场和一些工业厂房。

收集少量雨水的个人和机构，例如组屋居民、民众俱乐部和学校将不受影响。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期四（8月3日）针对公用事业修正法案提出二读时宣布这项消息。

根据公用事业局同日发出的文告，污水处理税（Waterborne Tax，前称污水处理费）适用于那些设有私人海水淡化设施的供水业者，以及备有至少350立方米（相等于35万公升）储雨箱的业者。

当局也会向售卖淡化海水的私人业者征收耗水税（Water Conservation Tax）。

目前，私人供水业者无须支付污水处理税和耗水税。公用局计划从2025年初开始先征收50％的税，并在2026年调高至100％。

收集大量雨水和淡化海水，以供己用或出售的私人供水商，都必须支付污水处理税。出售淡化海水的业者也须另付耗水税。

污水处理税是每立方米（相等于1000公升）9角2分。耗水税的金额视顾客而定，卖水给非船运业顾客，每立方米征收6角1分；船运业顾客则是9角6分。