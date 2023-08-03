首次部署警示灯和指示牌 助国庆庆典疏散人潮

今年的国庆庆典自2019年后再次重回政府大厦前大草场，新加坡警察部队为更好地进行人流管控和疏散人潮，将派出超过2000名警员到附近巡逻，也在出入口处首次设置指示牌和警示灯，提升夜晚能见度，让公众可以更迅速地离场。

欢庆新加坡独立58年的国庆庆典，今年回到政府大厦前大草场举行。警方8月1日发文告说，配合国庆庆典，政府大厦前大草场周围被列为“特别活动区”。警方将落实严密的安保措施，以确保公众安全。

《联合早报》记者日前在警方安排下到大草场周围了解当局为今年庆典的部署，包括通过部署不同科技来辅助安保行动，例如有电眼及播报功能和多功能监控系统。

警方将首次在政府大厦地铁站周围的出入口处放置多个红色警示灯，在夜晚为公众指路。（何炳耀摄）

今年，公众在政府大厦地铁站周围的出入口处可看见地上有多个红色警示灯。这些警示灯能在夜晚提升能见度，让公众能更顺利离场到政府大厦地铁站。在新加坡河一带和日治时期死难者纪念碑公园周围也部署了LED告示牌，为公众指路到附近的地铁站。

警方也沿用去年曾在不同节日时使用的线上实时地图Crowd@MarinaBay。这个互动网页将从国庆日当天下午1时30分起到晚上10时，协助民众了解人潮状况。

警察海岸卫队也会在滨海湾一带的水域巡逻，在滨海艺术中心和滨海湾金沙周围也会有来自原地反应小组的警员巡逻。

国庆日当天，原地反应小组警员和警察海岸卫队将在滨海岸周围巡逻。（何炳耀摄）

新加坡警察部队行动局助理局长（重大保安活动）林德福警监说指出，政府大厦前大草场是个具有挑战性的地点，因此须要进行多方协调。“为确保人潮疏散过程顺利和安全，警方使用新的LED指示牌，以及增设指示灯引导公众前往地铁站。”



