【国会】《亚洲前哨报》更正指示得放在原文页面和网站首页最上方 目的是让更多读者看见

因文章含有不实内容，网络媒体《亚洲前哨报》除了得将更正指示放在原文页面，也得显示在网站首页最上方。卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生说，这么做是让更多读者能看到更正指示。

《亚洲前哨报》（Asia Sentinel ）在5月24日发表一篇题为《新加坡杀鸡儆猴》的文章含有不实内容，新加坡内政部过后（26日）向它发出更正指示。

然而，《亚洲前哨报》并未按照规定的形式和方式更正，虽然刊登了更正通知，但并未将更正指示放在原文页面和网站首页的最上方。通讯及新闻部长指示资讯通信媒体发展局发出屏蔽指令。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期四（8月3日）在国会答复反对党领袖毕丹星的口头询问时指出，根据防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），部长有权向发布虚假事实者发出更正指示。

“法令也允许发出其他的指示，让那些可能阅读过原来的虚假内容的读者注意到更正通知。”

毕丹星补充提问，政府如何决定更正通知也应在网站主页上刊登。

普杰立答复时说，更正指示能以不同形式和方式发布，这得根据网站的设计、推广文章的方式等，以确保更正内容可被读者看见。

“网站在设计和发布内容方面有很大的空间和自由度。因此，我们不仅要考虑网站的设计、供稿、引导用户行为的方式，还得考虑内容和更正通知的类型。”

毕丹星也询问，当局至今发布多少个要求在主页和文章上显示更正通知的指令。普杰立说，他会另行向毕丹星提供相关信息。