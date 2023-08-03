【国会】我国会继续对进口食品实施检测 确保从日本进口海产的安全

日本计划向海洋排放福岛核废水，从日本进口的海产是否能安全食用引起人们关注。新加坡会监控受影响海域的安全报告，并且会继续对进口食品实施安全检测，将风险降至最低。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（8月3日）在国会回复议员询问时说，新加坡食品局对进口食品实施监控与检测措施，包括针对放射性物质的检查。无法通过检测的食品一律不准在本地销售。

“食品局严密监控所有进口食品的安全，包括从日本进口的食品，目前检测结果令人满意。”

除此之外，食品局也跟进来自国际原子能机构（IAEA）和海外食品安全机构的最新报告，以辅助及加强该局的食品安全检测工作。

傅海燕指出，国家环境局评估日本准备向海洋排放核废水的计划后，认为这项行动不大可能会影响新加坡以及周边的海域。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松询问，我国是否会对本地所进口海产的海域进行监控。傅海燕回复时说，我国对相关海域没有管辖权，但会监控来自受影响海域的安全报告。这包括来自国际原子能机构监控日本排放核废水以及相关的化验报告。

傅海燕指出，更重要的是，我国对进口食品进行抽样检测，以控制有关风险。她强调，日本排放核废水对食品安全的影响是政府密切关注的事项，当局会采取一切必要措施确保进口食品的安全。