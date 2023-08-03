不肖子讨钱不果 持刀恐吓九旬父

51岁不肖子向90岁老父亲讨500元不果，竟拿菜刀指着老父亲，恐吓他若是不给钱就杀了他，还扬言要烧屋。

被告符国强（51岁，音译）星期三（8月2日）承认一项刑事恐吓的罪名，另一项抵触防止骚扰法令（POHA）的控状则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，事件发生在今年1月9日晚上6时，当时被告、被告的儿子（15岁）和被告的父亲（90岁）都在家里。

被告向老父要500元，不过老父告诉被告说自己没钱，结果激怒了被告。被告从厨房拿出菜刀指着老父亲威胁，若是拿不到钱就会杀了他。

被告随后不停用菜刀敲打客厅的木桌子，发泄怒气。儿子则在被告的指示下回房关上门，而被告和老父亲继续争吵。

儿子入房后马上联络母亲。

当被告的妻子在晚上8时回到家后，以为被告已经平息怒气，怎料被告开始用锤子敲打家具，要点香烟时，打火机又有问题，被告一气之下大喊要烧了整座组屋。

妻子害怕之下，把家翁和儿子都带出屋外。

被告当天被警方逮捕，1月11日被控上庭，随后被还押在心理卫生学院进行心理评估。

另外，案情也显示，被告在2022年9月20日到2023年2月18日获得假释，但在这期间再次犯案，抵触了假释减免令。

法官最后判他坐牢8个月又14天。