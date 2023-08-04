净利息收入的表现强劲，推动华侨银行（OCBC）第二季净利同比增长34％至17亿1000万元。上半年净利也同比增加38％至35亿9000万元，创纪录水平。

华侨银行星期五（8月4日）开市前公布今年第二季和上半年业绩。集团宣布派发每股40分中期股息，比去年上半年高出12分或43％。派息日为8月25日。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告说，集团在今年上半年取得强劲的业绩表现。集团的银行、财富管理和保险业务的贡献强劲，集团实现了创纪录的净利表现，首次突破30亿元大关。

市场利率迅速上升，净利息收益率（NIM）增加55个基点至2.26％以及资产增长，带动第二季净利息收入同比增加40％至23亿9000万元。

第二季非利息收入同比增长11％至10亿7000万元，主要是来自销售投资证券的净收益和保险盈利增加，但部分被较低的费用和交易收入所抵消。

集团在第二季拨出的准备金总额达2亿5200万元，高于去年同期的7200万元，主要是未减值资产的准备金增加。

截至今年6月底，总不良资产为32亿7000万元，比一年前减少17％。不良贷款比率为1.1％，低于一年前的1.3％。华侨银行第二季净利同比增长34％至17.1亿元