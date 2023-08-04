美国隔夜股持续受到美国信用评级下调的影响，三大股指收跌。

美国10年期国债收益率在星期四（8月3日）一度升至4.189%，创2022年11月以来的最高水平，致使投资者撤出股市。市场正等待在星期五（8月4日）公布的非农就业数据和大型科技企业如苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）的最新业绩出炉。

道琼斯指数收跌0.19%，报35215.89点；纳斯达克指数滑落0.1%，报13959.72点；标普500指数下滑0.25%，报4501.89点。

新加坡海峡时报指数闭市下跌20.96点或0.63％，收报3304.06点。

星期屋可关注的股票：

1.IREIT全球（IREIT Global）今年上半年可派发收入同比下跌24.3%至1242万欧元（约1824万新元 ），每单位派息下滑24.1%至1.07欧分。

净房地产收入下滑10.1%至2197万欧元；总营收下跌5.5%至2843万欧元。

2.建筑及房地产投资公司Sysma要求停牌，因为公司的大股东冼顺庭收购公司所有股权，而目前流通股以低于10%。收购献议在星期四傍晚截止，公司于是要求从星期五早上9时开始停牌。

3.辉联集团（Vibrant Group）总裁柯建强（Khua Kian Keong）向朋友讨债不成，把欠债人的老父推下楼导致对方受伤，在星期四（8月3日）被法庭判有罪。他将在10月再次出庭面对判刑。

辉联集团发表文告说，柯建强正在寻求法律资讯并会向董事会提供最新消息。董事会和提名委员会将考虑这起事件对公司的影响。