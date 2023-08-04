立法防职场歧视 政府接纳劳资政委员会22项建议

政府接纳职场公平劳资政委员会提出的22项防止职场歧视建议，预计在2024年下半年立法，为受到职场歧视的员工，如弱势群体、年长者和残障者提供法律保护，这标志着我国在打造一个更公平职场方面的重要里程碑。

职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness）星期五（8月4日）发表最终报告，针对职场公平法提出四大类共22项建议。其中包括禁止任何与年龄、国籍、性别、婚姻、怀孕、看护责任、种族、宗教、语言、身体残障及精神状况相关的职场歧视行为。这足以涵盖现有95%的职场歧视投诉。

由于小公司可能缺乏专业知识或资源遵守法律要求，委员会建议在立法初期，让雇员少过25人的小企业免受约束，并在五年内检讨是否继续给予豁免。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五在记者会上强调，尽管小公司享有豁免，它们仍须遵守劳资政公平雇佣指导原则，这些公司的雇员，仍有管道举报职场歧视。

他说：“职场公平立法旨在发出明确信号，表明新加坡不容忍任何形式的职场歧视行为。”

拟议中的职场公平法，适用对象为和雇主有雇佣关系者，自雇者和平台人员不包括在内。委员会预计立法后，将涵盖本地四分之三雇员。

委员会于2021年7月由劳资政三方代表组成，以探讨加强职场公平的选项，并由陈诗龙、全国职工总会秘书长黄志明，及新加坡全国雇主联合会会长叶进国联合领导。

委员会已在今年2月提出共有20项建议的中期报告，分别围绕加强防止职场歧视的力度、满足企业需求和达到国家目标、在维持职场和谐的同时解决纠纷和雇员的不满，以及让受职场歧视的个人获得平反，并确保违法行为面对适当惩处。

发布中期报告后，委员会持续寻求利益关系者反馈，并在最终报告内新增两项建议，即定义何谓歧视，若因个人受保护特征（如年龄、性别、种族等），做出不利这人的雇佣决定，会被视为歧视。

另一项新建议是发布劳资政指导建议，鼓励雇主为残障者提供合理的便利，如在职场为坐轮椅的员工，打造无障碍空间。雇主可借助现有各类补助如重新设计工作津贴，来减少这方面的开支。

从2018年到2022年，人力部和劳资政公平与良好雇佣联盟每年平均接获约315起职场歧视投报，绝大部分涉及国籍、年龄、性别、种族及语言方面的歧视。

不过，人力部近期发布的《公平雇佣指导原则》报告数据显示，去年求职者和在职雇员遭职场歧视的情况，整体有所改善。受访居民雇员中，约8.2％面对歧视；另有23.8％的本地求职者指遭歧视，相关数据都比2021年低。