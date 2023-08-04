吴振华赴选举局 提交总统候选人资格申请

有意参选总统的本地企业家吴振华星期五（8月4日）早上约10时，带着三本厚厚的文件夹，现身选举局提交总统候选人合格证书申请表格。

吴振华（63岁）告诉媒体，厚厚的资料是提交给选举局的文件。说到这些都是他“多年的心血”时，他还一度哽咽。

他用华语说：“这是我几年来的工作，因为我们要五个亿，所以是很难的。”

按照总统规定，有意参选者若来自私企，须担任过平均股东权益超过5亿元公司的最高执行职位至少三年，在任职的整个期间公司必须有税后盈利，而且须以最接近参选日期的时段为准。相关人选的全部或部分任职期也应在总统选举提名日倒算20年的年限内。

尽管天气炎热，吴振华仍一身西装，打着粉红色领带，与身穿红色洋装的妻子李丽恩和四名孩子，早上10时抵达选举局，并先同约50名身穿红衣的支持者打招呼。

吴振华称共提交38份文件

吴振华在选举局内逗留约20分钟，出来后说，自己一共提交了38份文件。

现场的支持者中，包括他的家人和员工。他的四姐吴柳珠（65岁，退休）受访时说：“他想要为人民出一分力，我们都很支持他。”

吴柳珠说，他们兄弟姐妹关系紧密，也很团结。除了她的丈夫和女儿女婿，吴振华的双胞胎弟弟也到场支持。

除了吴振华，有意参选总统的新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松（75岁），也已提交候选人合格证书的申请表格，前外交部长杨荣文是他的“品行推荐人”之一。

曾在2011年竞选总统的职总英康前总裁陈钦亮（75岁）也称，已在7月11日通过代理人提交总统候选人合格证书的申请表格，并会在总统选举委员会公布合格人选名单后，才决定是否提交提名表格。