本地航空业未来一年有逾4300职位空缺待填补

早前因冠病疫情而受重挫的本地航空业劳动队伍已恢复到疫前95%的水平，航空业接下来一年有超过4300个职位空缺待填补，发展前景明朗。

为把握机遇，有效地应对挑战，新加坡民航局推出航空业转型蓝图2025，通过四大策略，建立强大的生态环境，确保新加坡航空枢纽继续保有竞争优势。

这四大策略是：建立安全可持续的航空枢纽；确保机场运作与时俱进；创新发展；建立坚韧、为未来做好准备的劳动队伍。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期五（8月4日）在第二届“航空一心”（OneAviation）职业展的开幕仪式上说，樟宜机场的乘客量如今已恢复至冠病疫情前约90％的水平。相比之下，去年同期，只恢复到接近疫前近50％。

“我有信心，樟宜机场的乘客量会在2024年或更早前就全面复苏。”

他也提到，疫情期间，航空业失去了约三分之一的劳动队伍，如今，已恢复近疫前近95％的水平。

劳动队伍快速老化 须改变工作场所和工作流程

徐芳达说，展望未来的同时，我国也须采取措施应对接下来会面对的挑战。由于人口老龄化，我国不能像过去一样，不间断地扩大劳动队伍。航空领域连同其他行业，会面对人力市场日益紧缩的挑战。

“到2030年，几乎每四个人当中就有一人超过65岁。在2010年，当时每10个人中才有一人年龄超过65岁。这对航空领域某些岗位会更具挑战，尤其是那些体力活。”

他提到，航空领域须要改变工作场所和工作流程，适应快速老化的劳动队伍。

徐芳达说，随着气候变化的影响加剧，所有领域包括航空业都会面对减碳压力。我国须要和思想一致的伙伴合作，探索务实和有意义的方案，协助航空领域逐步减少排放量。

另一大挑战是来自周边地区的竞争。徐芳达指出，来自周边和区域航空枢纽的竞争会加剧，新加坡绝对不能把现有的枢纽地位当做理所当然。科技快速发展虽提供了新机遇，但随着各国和各企业利用人工智能的潜力提高竞争力，这将让竞争更加激烈。