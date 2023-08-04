本地股市星期五早盘跌0.19%

本地股市持续受到美国隔夜股的影响，海峡时报指数早盘跌6.16点或0.19%，报3297.90点。

多数亚洲股市却上扬，恒生指数上升0.99%至19612.59点；上证指数起0.47%至3295.91点；日经微涨0.04%至32171.99点；韩国KOPSI微升0.02%至2605.99点。

据IG市场策略师叶俊荣受分析，华侨银行第二季净利同比增长34%，比市场预期稍低，而银行也预测明年将面对经济挑战。银行对前景的乐观程度也低于日前公布业绩的星展集团（DBS）和大华银行（UOB）。

“虽然股息增加到每股0.40元，同比上升43%，但股价已在大华银行公布业绩后随之上扬，多数利好因素已被考虑在内。”

本地股市早盘全场交易量为7亿9720万股，交易额达5亿7707万元；上升股281只，下跌股228只。

大华银行的跌幅最大，滑落3.29%至28.84元。下跌的还有怡和合发（Jardine C&C）及云顶新加坡（Genting Singapore），分别下滑1.86%和1.62%，报32.68元和0.91元。

上升股包括新加坡交易所（SGX），星展集团和扬子江船业（Yangzijiang），分别起1.68%、1.63%和1.29%。报9.67元、34.31元和1.57元。

新电信（Singtel）股价也一度上升3.3%至2.49元，但回落至2.44元，早盘上升1.25%。

集团星期四针对花旗银行的研究报告作出澄清，指印度尼西亚联号公司Telkomsel的净利同比下滑21%是因为对 GoTo的投资公允价进行重新评估。此外，GoTo的公允价调整对Telkomsel净利的影响，不会反映在新电信的净利或基本净利。

集团还说，较早前预测区域联号公司在2024财年的股息额会达到大约13亿元，而这个预测维持不变。集团也重申，会用60%至80%的基本净利支付普通股的股息。

在个股消息方面，九天化工集团（Jiutian Chemical Group）今年上半年蒙受1亿6231万人民币（约3039万新元 ）的损失，营收同比大跌73%至3亿9313万人民币。

根据公司在星期四（8月3日）公布截至今年6月底的上半年业绩，公司在过去三年来连续取得盈利后却突然出现亏损的原因是公司主要产品二甲基甲酰胺（Dimethylformamide）和混甲胺（Methylamine）的平均售价分别同比下滑62%和63%。售价大跌是因为中国经济复苏缓慢导致市场需求放缓，以及面对竞争公司加大产量带来的挑战。

公司去年6月的上半年的净利达3亿8558万人民币。

今年上半年的每股亏损8.16分，与去年同期取得的19.39分每股盈利形成对比。净资产值为每股47.68分。

公司股价星期五早盘跌4.35%至4.4分。

