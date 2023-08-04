涉失信1300万元 女经纪被通缉引渡回新面控

被指失信15人超过1300万元，并为受害者提供伪造的交易记录，37岁女股票经纪被通缉超过一年后被引渡回国，星期五（8月4日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期五发文告说，37岁的新加坡籍女子张慧妮（译音），事发时是马来亚银行金英证券的股票经纪。她在2022年1月出境时，我国警方尚未接到任何针对她的报案，但她过后却因涉及失信和其他罪行而被我国通缉。

除了对张慧妮发出通缉令，我国警方也向国际刑警组织申请红色通缉令（Red Notice）。在美国国土安全调查局和西班牙国家警察的协助下，张慧妮在潜逃海外一年多之后于7月27日被引渡回国，并于同一天被商业事务局逮捕。

张慧妮于星期五被控上法庭，她一共面对56项控状，分别为32项身为代理人时犯下的失信罪、一项失信罪、八项不诚实作出虚假陈述罪、11项使用伪造证件罪，以及四项伪造文件罪。

控状指被告在2020年1月至2021年12月之间，挪用15名受害者托付的1300万元资金。被告也被指伪造马来亚银行金英证券的交易记录和／或自己在受害者的申请中输入交易记录，让受害者以为资金已被用来投资。

商业事务局局长周祥泰在文告中表示，警方决心与其他执法机构合作，确保罪犯无法逍遥法外。他也借此机会感谢美国国土安全调查局和西班牙国家警察的协助。“我们会继续与海外执法机构伙伴合作，寻找、逮捕和将罪犯引渡回新加坡接受法律制裁。”