肃毒局一天内逮捕六男 起获市价超过19万元毒品

中央肃毒局同一天逮捕六名涉毒男子，起获市价超过19万元的各类毒品。

中央肃毒局星期五（8月4日）发文告表示，肃毒局在星期三（2日）逮捕六名涉及毒品罪行的男子，起获市价超过19万1300元的各类毒品，其中包括1066克海洛英、556克冰毒、1102克麻、三颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、八瓶美沙酮（Methadone），以及38克相信是受管制药物的不明粉末。

肃毒局说，肃毒员星期三下午到大巴窑1巷的一间住宅单位展开突击行动。单位内有三名男子，但他们拒绝开门，肃毒员最终只能破门而入。

三名男子的年龄分别为54、55和56岁，事后都 因涉嫌贩毒被捕。执法人员从单位内搜出1066克海洛英、556克冰毒、三颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、八瓶美沙酮（Methadone），以及38克相信是受管制药物的不明粉末。

执法人员在一辆从兀兰关卡入境的马来西亚注册车牌汽车内搜出两捆大麻。（中央肃毒局提供）

同一天稍迟时分，来自警方K9警犬单位的警员和警犬，在兀兰关卡入境处例行检查一辆马来西亚注册的汽车时，在车内发现一捆大麻。肃毒局接到通知后，到场逮捕了三名分别为39岁、41岁和66岁的外籍男子。

肃毒员事后也从车内搜出多一捆大麻，两捆大麻的总重量大约为1013克。

针对所有嫌犯的调查正在进行。肃毒局表示，将会和其他内政机构一同合作，定期进行检查和采取行动。