肃毒局一天内逮捕六男 起获市价超过19万元毒品

中央肃毒局同一天逮捕六名涉毒男子，起获市价超过19万元的各类毒品。
中央肃毒局星期五（8月4日）发文告表示，肃毒局在星期三（2日）逮捕六名涉及毒品罪行的男子，起获市价超过19万1300元的各类毒品，其中包括1066克海洛英、556克冰毒、1102克麻、三颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、八瓶美沙酮（Methadone），以及38克相信是受管制药物的不明粉末。
肃毒局说，肃毒员星期三下午到大巴窑1巷的一间住宅单位展开突击行动。单位内有三名男子，但他们拒绝开门，肃毒员最终只能破门而入。
三名男子的年龄分别为54、55和56岁，事后都 因涉嫌贩毒被捕。执法人员从单位内搜出1066克海洛英、556克冰毒、三颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、八瓶美沙酮（Methadone），以及38克相信是受管制药物的不明粉末。
同一天稍迟时分，来自警方K9警犬单位的警员和警犬，在兀兰关卡入境处例行检查一辆马来西亚注册的汽车时，在车内发现一捆大麻。肃毒局接到通知后，到场逮捕了三名分别为39岁、41岁和66岁的外籍男子。
肃毒员事后也从车内搜出多一捆大麻，两捆大麻的总重量大约为1013克。
针对所有嫌犯的调查正在进行。肃毒局表示，将会和其他内政机构一同合作，定期进行检查和采取行动。