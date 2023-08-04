一句“整天讲人家闲话” 七旬妇遭母女扯发辱骂

七旬妇女疑在超市看不过眼一对母女谈论别人家事，转头看对方一眼，随后又嘀咕“整天讲人家闲话”，岂料之后竟遭这对母女抓她头发，还把她压倒在地，惊动警方到场。

这起事件发生在星期三（8月2日）下午2时许，地点在红山中心（Bukit Merah Central）的职总平价超市。

黄姓女读者（70来岁）告诉《新明日报》，当天在超市逛街时，注意到有两名年龄看似60来岁和80来岁的女顾客，看似是一对母女，两人关系要好，还牵着手逛街。

她说，听到两人一直在谈论别人家事，讲别人是非，因为她本身就不太喜欢话人长短，当时就有转过头看了她们一眼。

“她们后来还是一直在讲别人是非，我又看了她们一眼，并嘀咕‘整天讲人家闲话’，但不清楚对方是否有听到我说的话。”

岂料当黄女士走到饮料和饼干的展示柜时，这对母女突然动粗，把她压倒在地，导致她整个人趴在地上。

“那个女儿抓着我的手，母亲则拉我的头发，两个人把我直接往地上压，力气非常大，我反应不及，也无力反抗，额头就敲到了地上。”

她说，母女把她压倒在地后，两人还用福建话对她大骂脏话。

“警察后来到场，调阅了电眼画面，也向我们各自问话，随后母女也离开了，我真的没想到在超市里都会被打。”