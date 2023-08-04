本地研发三款植物制成的乳酪

本地公司和学术界合作，研发三款使用植物制成的乳酪。政府鼓励更多这类产业与学界的合作，加强我国食物供给的韧性。

这三款植物性乳酪分别是莫札瑞拉乳酪（mozarella）、切达乳酪（cheddar）和帕马森乳酪（parmesan），由新加坡理工大学和新加坡安锐可国际私人有限公司（Agrocorp International）合作研发。

双方在2022年5月签署研究合作协议，共同努力优化从植物提取蛋白质的过程，并且采用豌豆作为乳酪的蛋白质来源。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期五（8月4日）出席产品推介仪式时说，本地企业应该抓住可持续农业的机会，政府鼓励更多公司的业务多元化，把商业触角延伸到可持续食品领域，让我国可以实现“30·30愿景”，即到了2030年，本地农产品可满足国人30%的营养需求。

陈圣辉说，新加坡拥有强大的创新生态系统，可帮助企业加强研发能力。此外，国际化确保新加坡公司能够保持全球竞争力。除了帮助本地企业在国内市场扩大规模，还必须把脚步迈向海外市场。因此，政府将继续帮助国内企业迈向国际化。

根据英国市场研究和数据分析公司YouGov在2020年的调查结果，在新加坡，大约有50%的消费者基于健康考量，选择食用植物制成的食品。