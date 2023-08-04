关税局一天内两行动 捕三男起获逾4200条漏税烟

为打击买卖漏税香烟活动，新加坡关税局一天内展开两次行动，逮捕三名相信在聊天应用上“接单”送漏税香烟的男子，起获4620条和4200包散装香烟。

新加坡关税局星期五（8月4日）发文告说，当局8月1日分别在蔡厝港5道和兀兰坡（Woodlands Rise）展开执法，逮捕三名年龄分别为20、25和27岁的男子。

当局也起获4620条和4200包散装漏税香烟，这批漏税香烟所应缴付的关税和消费税分别为63万6336元和5万5394元。

在蔡厝港5道展开的行动中，关税局人员注意到20岁男子和25岁男子正在一辆货车内整理不同箱子。执法人员上前检查，赫然发现箱子装有2460条和1800包散装漏税香烟。执法人员跟着到兀兰坡个多层停车场展开行动，并从另一辆货车搜出2160条和2400包散装漏税香烟。驾驶货车的27岁男子也当场被捕。

关税局到兀兰坡一个多层停车场展开行动，从一辆货车搜出2160条和2400包散装漏税香烟。（新加坡关税局提供）

调查显示，被捕的三名男子，相信是在聊天应用上被不明人士招募，为对方运送漏税香烟。三人事后已被控。

根据关税法令与消费税法令，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。触犯法令者可被罚款相等于逃税额40倍的金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。用于犯罪的车辆及漏税香烟的出售收益也将被充公。

公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可拨打关税局热线1800-2330000，或发送电邮至custom_intelligence@customs.gov.sg。

